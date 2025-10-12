USA, lo shutdown decima il CDC: Kennedy Jr. taglia 1.000 posti

Robert F. Kennedy Jr. affonda la sua scure sul Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Il Ministro della Sanità ha infatti disposto venerdì il licenziamento di oltre 1.000 dipendenti nell’ambito dello shutdown governativo, assestando un colpo senza precedenti all’istituto. Le unità più penalizzate risultano quelle impegnate nella gestione del morbillo e dell’Ebola. Questi tagli si aggiungono alle precedenti misure di riduzione del personale già attuate da Kennedy Jr. da quando ha assunto la guida del dicastero della Sanità.