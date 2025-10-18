Valle d’Aosta: dal 20 ottobre chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo

A partire dalle ore 8 di lunedì 20 ottobre entrerà in vigore la consueta chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo, situato al confine tra la Valle d’Aosta e il Canton Vallese, in Svizzera. In territorio italiano, la sospensione del traffico riguarderà un tratto di 7,5 km della strada statale 27, a partire da Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. Durante il periodo di chiusura, la Svizzera resterà comunque raggiungibile attraverso il traforo del Gran San Bernardo. La misura consentirà al personale ANAS di procedere, già dalla prossima settimana, allo smontaggio delle barriere laterali e della segnaletica verticale, che potrebbero subire danni a causa delle valanghe invernali. Le strutture verranno reinstallate in vista della riapertura al traffico, prevista per giugno 2026.