Accordo tra Pakistan ed Eni: annullate 21 spedizioni di gas naturale liquefatto

Il Pakistan ha raggiunto un accordo per annullare 21 carichi di gas naturale liquefatto previsti dal contratto a lungo termine con Eni come parte di un piano per frenare le importazioni eccessive che hanno inondato la sua rete del gas. È quanto rivela Reuters. Il documento del 22 ottobre inviato dalla società statale Pakistan LNG Ltd (PLL) al Ministero dell’energia del Paese afferma che 11 carichi previsti per il 2026 e 10 per il 2027 dovrebbero essere stati annullati su richiesta del distributore di gas SNGPL. Secondo il documento, esaminato da Reuters, solo le spedizioni previste per gennaio in entrambi gli anni e quella per dicembre 2027 verrebbero mantenute per soddisfare il picco della domanda invernale. Due fonti vicine alla questione in Pakistan hanno affermato che Eni ha accettato l’accordo in base alle clausole di flessibilità del contratto.