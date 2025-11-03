Allerta Meteo, ancora qualche ora di maltempo al Sud poi “esplode” l’Estate di San Martino ma nel weekend arriva un nuovo ciclone: attenzione alla Sardegna!

E’ tornato a splendere il sole oggi al Nord Italia dopo le forti piogge di ieri, e le Alpi sono innevate abbondantemente dopo le nevicate delle scorse ore. Può sembrar facile parlare di giornata primaverile con temperature massime localmente a +20°C in pianura Padana, ma spesso e volentieri primavera e autunno si sovrappongono. Dopotutto non è un caso che l’Estate di San Martino sia una tradizione legata proprio al clima italiano della prima metà di novembre. Quest’anno arriverà un po’ in anticipo, nei prossimi giorni a metà settimana: già da domani, al Nord, e da mercoledì anche al Centro/Sud.

Fino a giovedì (compreso), e anche oltre al Nord, splenderà il sole indisturbato con temperature in sensibile aumento nell’Italia centro/settentrionale. Il maltempo che in queste ore colpisce il Sud (culminato nel tornado di stamani a Salerno), si esaurirà domani sera lasciando spazio ad ampie schiarite.

Tra mercoledì e giovedì, in pianura Padana avremo massime superiori ai +22°C e cielo sereno. La sera e la notte farà decisamente più fresco. Siamo in autunno, è l’Estate di San Martino. Non durerà a lungo, né si tratta di un potente anticiclone: stavolta dipende da un richiamo caldo pre-frontale che anticipa l’ennesima perturbazione atlantica proveniente dall’oceano. Venerdì 7 novembre raggiungerà la Sardegna, per poi estendersi sabato 8 al resto d’Italia. Al momento il Centro/Sud è in pole-position per il maltempo in arrivo, ma nei prossimi aggiornamenti sarà tutto più chiaro.

Tutti i dettagli nel video di seguito:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: