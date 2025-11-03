Spettacolo imponente in Campania, trombe marine danzano al largo di Vietri sul Mare | FOTO e VIDEO

Un fenomeno spettacolare e al tempo stesso raro ha catturato l’attenzione dei residenti e dei turisti lungo la Costiera Amalfitana: stamattina diverse trombe marine si sono formate al largo di Vietri sul Mare (Salerno), offrendo uno scenario mozzafiato. Le trombe marine – o waterspout – sono vortici d’aria che si sviluppano sull’acqua, simili ai tornado terrestri, ma generalmente meno intensi. Si originano quando masse d’aria fredda incontrano acque relativamente calde, creando forti contrasti termici e favorendo la rotazione delle correnti.

L’evento è legato alla prima perturbazione di novembre, che dopo aver colpito le regioni settentrionali e la Toscana, si è spostata verso il Centro/Sud, portando piogge e temporali sparsi. In Campania, la combinazione tra aria instabile e umidità elevata ha generato le condizioni ideali per la formazione dei vortici.

Campania, trombe marine al largo di Vietri sul Mare

