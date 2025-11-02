Allerta Meteo, domenica di maltempo al Nord: i fenomeni più estremi in serata. E domani il Ciclone si sposta al Centro/Sud

Domenica della Commemorazione dei defunti con il maltempo, oggi, sull’Italia. Piove a dirotto, come ampiamente previsto, in Liguria, Lombardia ed Emilia: spiccano i 71mm di pioggia già caduti a Favale di Malvaro, nell’entroterra ligure di Genova, mentre in pianura Padana le piogge sono ancora più lievi ma con temperature più fresche, come ad esempio Parma e Reggio Emilia, piombate a +13°C in pieno giorno. Accumuli pluviometrici blandi anche in Lombardia, dove abbiamo +14°C a Milano, nel contesto di una giornata tipicamente autunnale (che segue la nebbia di questa mattina su gran parte d’Italia, a proposito di situazione meteo tipicamente autunnale!).

Piogge molto più forti nell’alta Toscana, dove sono già caduti 65mm a Tresana (Massa-Carrara) ed è iniziato il terzo nubifragio degli ultimi dieci giorni. Appena iniziato perchè il maltempo si intensificherà nelle prossime ore, con piogge torrenziali nel pomeriggio-sera. Proprio nelle prossime ore, infatti, le precipitazioni si intensificheranno su tutto il Nord e in Toscana, con veri e propri nubifragi tra Liguria, alta Toscana ed Emilia Romagna. Ma le precipitazioni più importanti colpiranno il Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove in molte aree supereremo i 130mm di pioggia giornaliera, specie al confine con la Slovenia.

Confermata la neve abbondante sulle Alpi, specie in tarda sera fino a quote collinari, sotto i 1.000 metri di altitudine. Gli accumuli saranno abbondanti oltre i mille metri, con picchi di 50cm di neve fresca nelle zone di confine tra l’Italia e l’Austria. Ma il maltempo non finisce qui: questa nuova perturbazione colpirà tutta l’Italia nella giornata di domani, lunedì 3 novembre, persistendo poi al Sud anche dopodomani, martedì 4.

Allerta Meteo, i dettagli sul maltempo di domani – lunedì 3 novembre

Domani, lunedì 3 novembre, il maltempo si estenderà rapidamente al Centro/Sud sin dalle prime ore del mattino, con un brusco calo termico dopo il caldo anomalo di questi giorni. Sarà una mattinata di piogge su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, in rapida estensione al resto del Sud, mentre tornerà bello al Nord seppur con le ultime piogge residue in Friuli Venezia Giulia:

Nel pomeriggio-sera di domani il maltempo si concentrerà al Sud, intensificandosi su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove poi persisterà ancora martedì 4 novembre.

Al Nord, invece, inizia una fase di bel tempo che comunque durerà poco: giusto un paio di giorni. Nessun anticiclone all’orizzonte in modo duraturo: arriva un’altra ondata di maltempo che già tra venerdì 7 e sabato 8 novembre colpirà dapprima la Sardegna e poi gran parte d’Italia con forti piogge, temporali e temperature nuovamente in calo. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: