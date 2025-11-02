Dalla Romagna alla Puglia passando per Roma, l’Italia si sveglia avvolta dalla nebbia | FOTO

Mattinata dal sapore autunnale quella di oggi, domenica 2 novembre 2025, con molte località italiane avvolte da una fitta nebbia. Dalla Romagna alle pianure del Nord, passando per Roma e il litorale romano e fino alla Puglia, il risveglio è stato caratterizzato da visibilità ridotta e un’atmosfera ovattata, segno dell’umidità crescente in attesa del peggioramento. È infatti arrivata la prima perturbazione di novembre, che nelle prossime ore porterà piogge diffuse dapprima al Nord e, nel pomeriggio, anche su diverse aree del Centro. Sull’Arco Alpino sono attese nevicate a quote elevate, mentre i rovesci potrebbero risultare localmente intensi, con rischio nubifragi, specie sulle regioni settentrionali. Dopo un inizio di giornata grigio e silenzioso, l’Italia si prepara dunque a un cambiamento più dinamico del tempo, preludio a un vero scenario autunnale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: