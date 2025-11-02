Valanga sull’Ortles, la nebbia ostacola ricerche dei dispersi

Il maltempo continua a complicare le ricerche dei 2 alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles, in Alto Adige. La fitta nebbia impedisce agli elicotteri di raggiungere la zona e di trasportare in quota gli uomini del Soccorso Alpino. Le squadre di soccorso restano però pronte a intervenire al minimo segnale di miglioramento del tempo, nella speranza di poter approfittare di una breve schiarita. Con il passare delle ore, tuttavia, le possibilità di ritrovare i dispersi in vita si affievoliscono. Nella giornata di ieri, tre escursionisti tedeschi sono stati travolti da una valanga sullo stesso versante della montagna e recuperati senza vita sotto la neve.