Allerta Meteo Genova, l’appello del sindaco in vista della Commemorazione dei Defunti

In considerazione dell’allerta meteo gialla per temporali e piogge diffuse dalle 9 alle 18 di domani, domenica 2 novembre, l’amministrazione comunale di Genova invita alla prudenza tutta la cittadinanza che andrà a fare visita ai cimiteri, in occasione della Commemorazione dei defunti. “Comprendiamo il valore sentimentale e simbolico di questa giornata – afferma il sindaco Silvia Salis – ma invitiamo tutti i genovesi e le persone in visita alla nostra città alla massima prudenza, soprattutto per quanto riguarda le tombe e i cimiteri situati in zone più impervie. Invito tutti a pianificare gli spostamenti con cautela, ad aggiornarsi sull’evoluzione meteo e a rispettare le indicazioni del personale addetto. La sicurezza di ognuno deve essere la nostra priorità. Confido nel senso di responsabilità della cittadinanza e ringrazio chi, anche in questa giornata di memoria e raccoglimento, garantirà assistenza e vigilanza nei cimiteri cittadini”.

La visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno “Mille culture. Staglieno e il mondo”, inizialmente in programma domani alle ore 15, è stata rinviata a data da destinarsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.