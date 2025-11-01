Buongiorno, Buon 1 Novembre 2025! IMMAGINI nuove e FRASI originali

Buongiorno e buon 1 Novembre 2025! Con questo mese l’autunno raggiunge il suo apice: le giornate si accorciano, l’aria diventa più fresca e i colori della natura si accendono di tonalità calde e avvolgenti. Le foglie, ormai mature, si staccano leggere e tappezzano i sentieri, mentre le prime nebbie del mattino avvolgono il paesaggio in un velo di mistero. Novembre è un tempo di transizione e quiete, in cui la terra si prepara al riposo dell’inverno. Tra le ricorrenze di Ognissanti e l’inizio dell’Avvento, questo mese invita alla riflessione, al raccoglimento e al piacere del calore domestico nelle lunghe serate che annunciano l’arrivo dell’inverno.

🌅 Buongiorno e Buon Novembre! Che questo mese ti porti serenità, colori d’autunno e nuove opportunità da cogliere.

Curiosità: da cosa deriva il nome del mese?

Il nome “Novembre” deriva dal latino novem, che significa “nove”. Nell’antico calendario romano, infatti, l’anno iniziava a marzo, quindi novembre era il nono mese. Anche dopo la riforma del calendario giuliano, che introdusse gennaio e febbraio all’inizio dell’anno, il nome rimase invariato, pur diventando l’undicesimo mese. Novembre è tradizionalmente associato all’autunno inoltrato nell’emisfero nord, periodo di raccolto finale e preparazione al riposo invernale. Nella simbologia antica rappresenta il tempo del raccoglimento, della memoria e del passaggio, riflettendo il ritmo naturale della vita che rallenta prima del nuovo ciclo annuale.

Date e curiosità

Tra le feste autunnali più famose ricordiamo: la festa dei nonni e ricordo degli Angeli Custodi (entrambe cadono il 2 ottobre); Oktoberfest (festa della birra); Ognissanti e Commemorazione dei defunti (1° novembre e 2 novembre); notte dei falò (5 novembre) in ricordo della congiura delle polveri, la famosa estate di San Martino (11 novembre); il giorno del Ringraziamento, l’Immacolata Concezione.

