Ognissanti 2025, Buona Festa di Tutti i Santi! IMMAGINI e FRASI per il Buongiorno

Buongiorno! Oggi, 1° novembre 2025, celebriamo la Solennità di Tutti i Santi, conosciuta anche come Ognissanti. È una festa cristiana dedicata alla gloria e all’onore di tutti i santi, compresi quelli non canonizzati. Le origini di questa celebrazione risalgono al IV secolo, in coincidenza con l’antico capodanno celtico. Nel 610, papa Bonifacio IV la trasferì al 13 maggio, data in cui dedicò il Pantheon alla Vergine Maria e a tutti i martiri. Successivamente, nell’835, papa Gregorio IV stabilì che la festa fosse celebrata il 1° novembre. Infine, nel 1475, papa Sisto IV ne estese l’obbligo a tutta la cristianità.
Buongiorno! Oggi è Ognissanti 2025, auguri per la Festa di Tutti i Santi: IMMAGINI e FRASI
Per l’occasione, per augurare il Buongiorno a Ognissanti, e per fare auguri per la Festa di Tutti i Santi, proponiamo tante immagini (gallery in alto) e frasi (di seguito) da inviare in questo 1° novembre:
- 🌞 Buongiorno e felice Ognissanti! Che la luce dei Santi illumini la tua giornata e ti accompagni sempre.
- 🙏 In questo giorno speciale, auguro pace, serenità e speranza: buona Festa di Tutti i Santi!
- ✨ Che la santità sia fonte di ispirazione per vivere con amore e gratitudine ogni giorno. Buon Ognissanti!
- 💫 Oggi celebriamo tutti coloro che hanno portato luce nel mondo: che la loro grazia ti accompagni. Buongiorno di Ognissanti!
- 🌿 Felice Festa di Tutti i Santi! Che il loro esempio ci ricordi quanto il bene possa cambiare il mondo.
- 💛 In questa giornata di luce e speranza, che la benedizione dei Santi scenda su di te e sulla tua famiglia.
- 🌻 Oggi è Ognissanti: un giorno per ringraziare e per credere nella bellezza del bene. Buongiorno di cuore!
- 🌟 Che l’amore e la pace dei Santi riempiano la tua giornata di serenità e fiducia. Buon 1° novembre!
- 🙌 Un pensiero di gratitudine per tutti i Santi che ci proteggono e ci guidano. Buon Ognissanti 2025!
- 🕊️ Buongiorno! Che i Santi ti aiutino a trovare forza nei momenti difficili e luce nei giorni grigi.
- 🌼 In questo giorno di Ognissanti, lascia che la fede illumini la tua strada. Auguri di pace e gioia!
- 💐 Che il profumo della santità riempia il tuo cuore di amore e speranza. Felice Festa di Tutti i Santi!
- ☀️ Buongiorno e buon Ognissanti! Un giorno per ricordare che la santità si trova anche nei piccoli gesti quotidiani.
- 🙏 Che la benedizione dei Santi porti serenità alla tua casa e amore nella tua vita. Buon 1° novembre!
- 🌹 Felice Ognissanti! Oggi è il giorno della luce, della fede e della gratitudine: vivilo con il cuore aperto.