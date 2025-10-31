Ognissanti 2025, Buona Festa di Tutti i Santi! IMMAGINI e FRASI per il Buongiorno

Buongiorno! Oggi, 1° novembre 2025, celebriamo la Solennità di Tutti i Santi, conosciuta anche come Ognissanti. È una festa cristiana dedicata alla gloria e all’onore di tutti i santi, compresi quelli non canonizzati. Le origini di questa celebrazione risalgono al IV secolo, in coincidenza con l’antico capodanno celtico. Nel 610, papa Bonifacio IV la trasferì al 13 maggio, data in cui dedicò il Pantheon alla Vergine Maria e a tutti i martiri. Successivamente, nell’835, papa Gregorio IV stabilì che la festa fosse celebrata il 1° novembre. Infine, nel 1475, papa Sisto IV ne estese l’obbligo a tutta la cristianità.

Per l’occasione, per augurare il Buongiorno a Ognissanti, e per fare auguri per la Festa di Tutti i Santi, proponiamo tante immagini (gallery in alto) e frasi (di seguito) da inviare in questo 1° novembre: