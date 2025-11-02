Campi Flegrei: concluso lo sciame sismico a Pozzuoli, 14 terremoti

Concluso lo sciame sismico odierno a Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale “la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 03:20 del 02/11/2025 (UTC 02:20) e costituito in via preliminare da 14 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (14 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.