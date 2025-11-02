Terremoto a Pozzuoli, nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

Nuove scosse di terremoto avvertite a Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 03:20 (UTC 02:20) del 02/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.1± 0.3“, viene spiegato in una nota. In considerazione di quanto sopra esposto “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.

Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.

Di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0: