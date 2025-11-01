Clima, gli USA non invieranno rappresentanti di alto livello alla COP30

Gli Stati Uniti di Donald Trump non saranno rappresentati ad alto livello alla COP30, la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si aprirà il 10 novembre in Brasile. Lo ha dichiarato la Casa Bianca, confermando la posizione ostile dell’amministrazione Trump nei confronti dell’azione contro il cambiamento climatico che il Presidente definisce una “bufala“. “Gli USA non manderanno nessun rappresentante di alto livello alla COP30 – ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca – il Presidente sta dialogando direttamente con i leader nel mondo sulle questioni energetiche, cosa che si può vedere gli storici accordi commerciali e di pace che hanno un focus significativo sulle partnership energetiche”.

Parlando con il Guardian, la portavoce Taylor Rogers è stata più esplicita dicendo che “la nuova truffa verde avrebbe ucciso l’America se il Presidente Trump non fosse stato eletto per applicare un’agenda energetica basata sul buon senso”, definendo come truffe le politiche climatiche dell’amministrazione Biden. “Il Presidente Trump non metterà a rischio l’economia e la sicurezza nazionale del nostro Paese per perseguire vaghi obiettivi climatici che stanno uccidendo altri Paesi”, ha poi aggiunto.