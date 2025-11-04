Clima, inquinamento e incendi: il rapporto Lancet 2025 analizza l’impatto sanitario

Secondo il Lancet Countdown on Health and Climate Change 2025, pubblicato su The Lancet, tredici dei venti indicatori che monitorano i rischi per la salute dal cambiamento climatico hanno raggiunto livelli senza precedenti. Lo studio, coordinato da University College London in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità e finanziato da Wellcome Trust, coinvolge 128 esperti di 71 istituzioni di ricerca e agenzie ONU. Il gruppo sull’impatto sanitario e le vulnerabilità, guidato da Ollie Jay del Heat and Health Research Centre dell’Università di Sydney, ha contribuito con venti indicatori, il numero più alto tra i cinque gruppi di lavoro del rapporto.

Il documento stima 2,5 milioni di morti annue dovute all’inquinamento da combustibili fossili, 546.000 decessi legati al calore tra il 2012 e il 2021 e un incremento del 23% della mortalità da caldo rispetto agli anni ‘90. Nel 2024, anno più caldo mai registrato, ogni persona ha sperimentato in media 16 giorni aggiuntivi di caldo estremo. Gli incendi hanno causato 154.000 morti e la perdita di produttività dovuta al calore ha raggiunto 639 miliardi di ore lavorative, pari a 1,09 trilioni di dollari.

Progressi locali

Il rapporto segnala anche progressi locali: le emissioni del settore sanitario sono diminuite del 16% tra il 2021 e il 2022, oltre 800 città hanno completato valutazioni del rischio climatico e l’istruzione sui legami tra clima e salute è stata integrata nei corsi di due terzi degli studenti di medicina.

Tuttavia, 15 Paesi che producono il 93% delle emissioni globali hanno speso più per i sussidi ai combustibili fossili che per i propri bilanci sanitari.