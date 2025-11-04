Cosa sta succedendo nei cieli del Belgio? Droni fermano il traffico aereo, la situazione

Gli aeroporti di Bruxelles e Liegi sono stati riaperti poco dopo le 21. Lo rende noto la belga Rtbf. Poco prima delle 20, era stato segnalato un drone sorvolare l’area dell’aeroporto di Bruxelles, ha spiegato il portavoce di Skeyes, Kurt Verwilligen. “Per precauzione, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso”. Un portavoce dell’aeroporto di Bruxelles ha confermato che tutti i voli da e per l’aeroporto erano stati interrotti. Inizialmente, erano stati annunciati dei dirottamenti verso l’aeroporto di Liegi, prima che anche quell’aeroporto segnalasse la presenza di droni nelle vicinanze. I voli da entrambi gli aeroporti sono stati poi dirottati verso Maastricht e Colonia. Entrambi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi hanno riaperto poco dopo le 21.