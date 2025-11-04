Tensione sempre più alta in Belgio: il traffico aereo nuovamente interrotto

Dopo una breve riapertura, il traffico aereo è stato nuovamente interrotto poco prima delle 22 all’aeroporto di Bruxelles come misura di sicurezza, a seguito dell’avvistamento di droni, secondo Skeyes, l’autorità belga per il controllo del traffico aereo. Anche il traffico sull’aeroporto di Liegi è sospeso per lo stesso motivo. Lo riporta l’agenzia Belga. Questa sera sono stati segnalati altri droni sulle basi aeree di Kleine-Brogel e Florennes. Lo spazio aereo dello scalo di Zaventem, il principale di Bruxelles, era stato riaperto dopo la sospensione di oltre novanta minuti decretata per l’avvistamento di droni. Lo riportano i media belgi.

Oltre allo scalo internazionale di Bruxelles anche l’aeroporto di Liegi aveva riaperto lo spazio aereo dopo la sospensione avvenuta questa sera per l’avvistamento di droni. “Quando viene avvistato un drone, la procedura standard prevede l’interruzione dei voli per almeno 30 minuti, il tempo necessario per effettuare i controlli del caso e assicurarsi che non vi siano più sorvoli indesiderati. È quello che è successo in questo caso”, ha spiegato Skeyes.