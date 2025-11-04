Crollo Torre dei Conti, tragedia a Roma: morto l’operaio estratto dalle macerie

È morto dopo ore di disperati tentativi di rianimazione Octay Stroici, 66 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma. L’operaio, impegnato nei lavori di restauro del monumento medievale, è stato estratto intorno alle 22:30 dai vigili del fuoco, ma nonostante le manovre di rianimazione e il trasporto d’urgenza al Policlinico Umberto I, il suo cuore ha cessato di battere. La tragedia si è consumata poche ore dopo il duplice crollo che ha coinvolto la torre.

I soccorsi

Le operazioni di salvataggio sono durate oltre 12 ore. Le squadre Usar dei vigili del fuoco hanno rimosso con precisione le macerie, usando sensori e sonde acustiche, fino a raggiungere l’operaio intrappolato. Sul posto, la moglie di Stroici è stata assistita dagli psicologi del Comune di Roma e ha seguito le operazioni accanto al sindaco Roberto Gualtieri e al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Cinque altri operai sono stati estratti vivi, di cui uno in gravi condizioni trasportato in codice rosso.

Indagini e sequestro del cantiere

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali. L’area del crollo è stata posta sotto sequestro e sono in corso verifiche da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Asl. Secondo la Sovrintendenza Capitolina, il cedimento ha interessato il contrafforte meridionale, provocando il collasso parziale del basamento e del vano scala.

Un restauro finanziato dal Pnrr

La Torre dei Conti, chiusa al pubblico dal 2007, era oggetto di un restauro da 6,9 milioni di euro finanziato dal Pnrr “Caput Mundi”. Le cause del crollo restano da chiarire: una perizia accerterà se tutte le misure di sicurezza e le procedure del cantiere siano state rispettate.