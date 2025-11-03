Forti nevicate in Nepal: preoccupazione per 2 alpinisti italiani

Forti nevicate in Nepal, non si hanno più contatti con 2 alpinisti italiani da sabato

Piccozza alpinismo invernale

Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono dispersi sul Panbari (6.887 metri) in Nepal. Secondo il Dipartimento del Turismo, i 2 erano rimasti bloccati al campo uno a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti con loro da sabato. Il caposquadra, rimasto al campo base, è stato salvato in elicottero. Il maltempo è stato provocato dal ciclone Montha, che ha causato piogge e nevicate intense in tutto il Nepal. Secondo Sagar Pandey, oltre mille escursionisti sono stati soccorsi, nonostante le difficoltà dovute alla scarsa visibilità, ora in miglioramento.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO