Forti nevicate in Nepal: preoccupazione per 2 alpinisti italiani

Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono dispersi sul Panbari (6.887 metri) in Nepal. Secondo il Dipartimento del Turismo, i 2 erano rimasti bloccati al campo uno a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti con loro da sabato. Il caposquadra, rimasto al campo base, è stato salvato in elicottero. Il maltempo è stato provocato dal ciclone Montha, che ha causato piogge e nevicate intense in tutto il Nepal. Secondo Sagar Pandey, oltre mille escursionisti sono stati soccorsi, nonostante le difficoltà dovute alla scarsa visibilità, ora in miglioramento.