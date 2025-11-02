Maltempo Emilia Romagna, Parma-Bologna si gioca sotto il nubifragio: forte temporale sulla città | VIDEO

Il forte maltempo che sta colpendo le regioni del Nord con piogge e temporali ha condizionato anche la partita di Serie A tra Parma e Bologna. Il match del Tardini si è giocato sotto un vero e proprio nubifragio. A Parma Est sono caduti ben 31mm di pioggia con la temperatura piombata a +14°C, mentre in provincia segnaliamo 25mm a Felino. Ma è sull’Appennino parmense che si registrano gli accumuli maggiori, con ben 109mm caduti a Trefiumi.

