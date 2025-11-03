Maltempo estremo in Vietnam, alluvioni e frane, il bilancio sale a 37 morti e 78 feriti

Continua ad aggravarsi in Vietnam il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Paese da ottobre, con piogge record

alluvioni vietnam

Il bilancio delle alluvioni che da ottobre stanno devastando il Vietnam è salito a 37 morti e 78 feriti, mentre 5 persone risultano ancora disperse. Le piogge torrenziali, tra le più intense degli ultimi anni, hanno provocato frane e inondazioni che hanno distrutto abitazioni e costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. Le autorità locali riferiscono che i soccorritori sono riusciti a raggiungere numerosi residenti intrappolati alla fine della scorsa settimana, quando le acque si erano momentaneamente ritirate. Tuttavia, stamattina il livello dei fiumi ha ripreso a crescere. Nella città di Hue, i fiumi Huong e Bo hanno superato la soglia di sicurezza, mentre le previsioni meteo annunciano nuove precipitazioni abbondanti.

A complicare ulteriormente la situazione, il tifone Kalmaegi è atteso sulla regione entro la fine della settimana, alimentando il timore di ulteriori danni e disagi.

