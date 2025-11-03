Maltempo estremo in Vietnam, alluvioni e frane, il bilancio sale a 37 morti e 78 feriti

Il bilancio delle alluvioni che da ottobre stanno devastando il Vietnam è salito a 37 morti e 78 feriti, mentre 5 persone risultano ancora disperse. Le piogge torrenziali, tra le più intense degli ultimi anni, hanno provocato frane e inondazioni che hanno distrutto abitazioni e costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. Le autorità locali riferiscono che i soccorritori sono riusciti a raggiungere numerosi residenti intrappolati alla fine della scorsa settimana, quando le acque si erano momentaneamente ritirate. Tuttavia, stamattina il livello dei fiumi ha ripreso a crescere. Nella città di Hue, i fiumi Huong e Bo hanno superato la soglia di sicurezza, mentre le previsioni meteo annunciano nuove precipitazioni abbondanti.

A complicare ulteriormente la situazione, il tifone Kalmaegi è atteso sulla regione entro la fine della settimana, alimentando il timore di ulteriori danni e disagi.