Maltempo Liguria, forti piogge alla Spezia: torrenti esondati, case e negozi allagati | FOTO e VIDEO

Numerosi allagamenti alla Spezia a metà pomeriggio a causa delle forti piogge che hanno investito la città poco prima delle 16. L’acqua ha invaso le strade e i piani terra di esercizi commerciali e abitazioni in diversi quartieri, dalla centrale Via del Prione fino ai quartieri settentrionali. Decine le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. Sottopassi impraticabili nei quartieri di Rebocco e della Pieve, rimasto isolato per alcune decine di minuti a causa dello straripamento di un canale. Nella zona del porto intervento presso il cantiere del rio Cappelletto.

A causa delle intense precipitazioni che hanno interessato la città nelle ultime ore – con 25mm di pioggia caduti in un’ora e ben 80mm in tre ore – è stato attivato il Centro operativo comunale, per il coordinamento delle operazioni di emergenza. Sebbene il territorio sia attualmente in allerta gialla il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha disposto l’apertura del Coc per garantire un monitoraggio costante e un intervento tempestivo.

Sono attualmente al lavoro in diverse zone della città le squadre di operai comunali, i volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nel ripristino alcune criticità dettate dalla pioggia intensa. La situazione più rilevante si registra in viale San Bartolomeo, all’altezza di via Tazzoli, dove si è resa necessaria la chiusura al traffico a causa dell’esondazione dei torrenti Cappelleto e Rossano. Il Coc rimarrà attivo fino al termine dell’emergenza.

Maltempo Liguria, allagamenti alla Spezia dopo forti piogge

