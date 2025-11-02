Maltempo Lombardia, nevicata impressionante tra Livigno, Trepalle e Passo del Foscagno

L’inverno ha bussato forte sulle Alpi lombarde e, in alcuni casi, sembra aver fatto irruzione con decisione. Una perturbazione particolarmente attiva ha portato nevicate intense e condizioni da pieno inverno tra Livigno, Trepalle e il Passo del Foscagno, con vento sostenuto, temperature sottozero e accumuli significativi anche nei fondovalle. Il paesaggio si è trasformato rapidamente in un quadro invernale, regalando scenari suggestivi e segnalando l’avvio precoce della stagione fredda sulle Alpi.

Passo del Foscagno: bufera di neve e vento forte

Al Passo del Foscagno (quota 2.291 m) si è verificata una vera e propria bufera di neve. Le temperature si sono mantenute attorno ai -1°C, mentre raffiche di vento hanno ridotto la visibilità e sollevato neve, creando condizioni tipiche delle fasi più severe dell’inverno alpino. Gli accumuli attuali sono stimati tra 10 e 15 cm, con possibili ulteriori incrementi nelle prossime ore.

Trepalle: fino a 20 cm nella località abitata più alta d’Italia

A Trepalle, tra i 2.000 e i 2.200 metri, la neve è caduta con intensità costante. Le stime indicano 15–20 cm di neve fresca, con accumuli irregolari dovuti al vento forte. Si tratta di quantità rilevanti per i primi giorni di novembre, con dinamiche tipiche delle irruzioni fredde pre-invernali.

Livigno si imbianca: 5–10 cm anche in paese

A Livigno (circa 1.816 m) la nevicata ha prodotto tra 5 e 10 cm di neve, compattata dall’umidità e dal vento. In molte zone si sono osservati spessori pari a 3–4 dita di neve su superfici e veicoli, offrendo panorami da cartolina in pieno stile alpino.

