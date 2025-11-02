Maltempo, piogge abbondanti al Nord-Est: avanza il fronte freddo e scende la quota neve | FOTO e VIDEO

Dopo aver scaricato forti piogge al Nord-Ovest, come previsto il maltempo si è spostato al Nord-Est e anche qui si registrano piogge abbondanti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Proprio in quest’ultima regione, si superano i 100mm di accumulo, soprattutto sul settore orientale, vicino al confine con la Slovenia. Tra i dati pluviometrici più importanti finora, segnaliamo: 114mm a Uccea, 100mm a Gran Monte, 83mm a Musi, 72mm a Subit di Attimis, 69mm a Montemaggiore, 59mm a Pradamano, 51mm a Udine. In Veneto, spiccano i 64mm caduti a Valli del Pasubio, 59mm a Velo d’Astico, 53mm a Turcati, 46mm a Vittorio Veneto, 45mm a Fregona, 43mm a Casera Pian dei Grassi, 39mm a Pian Cansiglio. In Trentino Alto Adige, spiccano i 51mm caduti a Ballino, Pennes, 45mm a Molveno, 41mm a Pianizza di Sopra, Passo Mendola, 40mm ad Avio, San Genesio Atesino, 39mm a Vipiteno.

Intanto, avanza il fronte freddo e le temperature crollano in Trentino Alto Adige. Per citare alcuni dati, a Selva di Gardena, a quasi 1600 metri s.l.m., la temperatura è scesa da +6,3°C alle 19:30 a +0,5°C alle 21:30, a Canazei (1465 metri s.l.m., (TN)), è scesa da +6,8°C a +0,9°C, a Nova Ponente (1470 metri s.l.m. (BZ)), da +7°C a +0,2°C. Con questo crollo delle temperature nell’ordine dei 6-7°C, inizia a nevicare a quote più basse in Trentino Alto Adige. Bellissime le immagini che arrivano da Corvara in Badia, a 1500 metri nel cuore delle Dolomiti. Una bella nevicata è in atto anche al Passo Giau, valico alpino delle Dolomiti, posto a 2236 metri in provincia di Belluno, dove sta imbiancando fino quota 1700 metri.

Bella nevicata al Passo Giau, nel Bellunese

