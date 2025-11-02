Meteo, pioggia record in Vietnam: sfiorato il primato assoluto dei 1.825 mm dell’Isola di Réunion

Un evento meteorologico senza precedenti ha colpito il Vietnam centrale, lasciando un segno nella storia climatologica mondiale. Nella città di Hue, già nota per fenomeni monsonici intensi, si è registrato un accumulo pluviometrico straordinario: oltre 1.700 mm di pioggia in sole 24 ore, equivalenti a 1,7 metri di acqua per metro quadrato. Numeri eccezionali, che proiettano questo episodio tra gli eventi di precipitazione più estremi mai documentati sulla Terra. Il dato ufficiale, misurato nella vicina località di Bach Ma, ha raggiunto 1.739 mm, diventando così la seconda pioggia più intensa mai registrata al mondo in un solo giorno.

A superarlo, nella storia, resiste soltanto il primato dell’Isola di Réunion, nel 1966, quando Foc-Foc toccò 1.825 mm durante il passaggio del ciclone Denise. Hue, inoltre, ha demolito il suo record nazionale precedente (1999), quando si erano registrati 990 mm in 24 ore.

Perché è successo: il ruolo di monsoni e mari caldi

Si tratta di un episodio di portata eccezionale che mette nuovamente al centro il ruolo del Sud-Est asiatico come area ad altissimo rischio idrometeorologico. La combinazione tra monsoni intensi, possibili interazioni cicloniche tropicali ed elevata disponibilità di vapore acqueo ha alimentato precipitazioni violente e improvvise, capaci di superare i limiti storici anche in regioni già abituate a piogge abbondanti.

Implicazioni operative e rischi per le città

Oltre all’impatto statistico e scientifico, l’episodio solleva un tema cruciale per la gestione del rischio: eventi con simile intensità rappresentano una minaccia per infrastrutture, agricoltura e popolazione. In particolare nelle aree urbane, reti di drenaggio sottodimensionate e suoli impermeabilizzati amplificano i fenomeni di urban flood, con allagamenti rapidi e danni diffusi. Diventa indispensabile investire su sistemi di allerta precoce, manutenzione idraulica e pianificazione dell’uso del suolo.

Cosa ci insegna questo record

Il nuovo primato asiatico dimostra come, in un contesto atmosferico caratterizzato da mari più caldi e maggiore energia disponibile, possano verificarsi precipitazioni estreme in grado di riscrivere le cronache climatiche globali. La lezione è chiara: gli eventi estremi non sono più eccezioni, ma scenari da prevedere e gestire con competenza, infrastrutture aggiornate e un approccio integrato alla prevenzione e alla risposta.

Investire in resilienza climatica non è un costo, ma la condizione necessaria per proteggere vite, servizi e sviluppo economico nelle aree tropicali e monsoniche sempre più esposte a fenomeni di precipitazione estrema.