Piogge record devastano il cuore del Vietnam: 35 morti e migliaia di sfollati | FOTO

Piogge torrenziali e inondazioni senza precedenti hanno colpito il Vietnam centrale, causando la morte di almeno 35 persone mentre si contano anche 5 dispersi: si tratta dell’ultimo aggiornamento delle autorità per la gestione dei disastri. Le precipitazioni, iniziate lo scorso fine settimana, hanno raggiunto livelli record, con fino a 1,7 metri d’acqua caduti in sole 24 ore tra domenica e lunedì. La storica città di Hoi An, patrimonio mondiale UNESCO, è stata duramente colpita: le strade si sono trasformate in canali navigabili e il fiume locale ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 60 anni. Secondo i dati ufficiali, oltre 16.500 abitazioni risultano allagate e circa 40mila animali da allevamento sono morti.