Nepal, Farnesina: diversi alpinisti italiani dispersi

Sono almeno 3, ma potrebbero essere fino a 9, gli italiani attualmente dispersi in diverse regioni del Nepal: lo ha reso noto la Farnesina, precisando che, secondo le autorità locali, al momento si parla di “dispersi” e non di vittime. Il Consolato generale a Calcutta, competente per il territorio nepalese, descrive una situazione molto complessa, con gravi difficoltà nelle comunicazioni e numerose famiglie italiane che non riescono a contattare i propri cari. Tra i dispersi figurano 2 alpinisti sul Manaslu, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, per i quali sono in corso le ricerche. Risulta inoltre irrintracciabile un connazionale nella zona di Yalung Ri, mentre mancano notizie di altri 5 o 6 italiani in diverse aree del Paese.