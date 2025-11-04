Tragedia in Nepal, la Farnesina conferma: morti 2 degli alpinisti italiani dispersi

Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, dispersi da venerdì scorso durante una spedizione sul massiccio del Manaslu. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, i 2 connazionali avevano perso i contatti il 31 ottobre mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari, in Nepal. Le autorità locali hanno confermato il decesso questa mattina. Caputo e Farronato si trovavano al Campo 1, a circa 5mila metri di altitudine, quando sono stati sorpresi da una violenta nevicata che ha reso impossibile ogni comunicazione.

La Farnesina, attraverso il Consolato Generale a Calcutta e il Consolato Onorario a Kathmandu, segue da vicino l’evolversi della situazione, mantenendo costanti contatti con le autorità nepalesi e con le famiglie degli alpinisti. Le ricerche di altri connazionali, ancora dispersi nella stessa area, sono tuttora in corso.