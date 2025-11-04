Nepal, doppia tragedia in montagna: morti alpinisti italiani, si temono 5 vittime

Secondo le ultime informazioni provenienti dal Nepal, sarebbero 5 gli alpinisti italiani deceduti in 2 distinti incidenti in montagna. Le fonti locali, che stanno cercando di chiarire le notizie frammentarie circolate nelle ultime ore, riferiscono che 3 italiani hanno perso la vita a causa di una valanga che ieri ha travolto un gruppo di 12 persone al campo base del picco Yalung Ri, situato a 5.630 metri di altitudine nel Nepal centrale. A renderlo noto è stato Phurba Tenjing Sherpa, rappresentante dell’organizzatore della spedizione Dreamers, che ha dichiarato di aver “visto tutti e 7 i corpi”. Nella tragedia, infatti, hanno perso la vita anche 2 cittadini nepalesi, un tedesco e un francese.

La Farnesina ha inoltre confermato un secondo incidente, avvenuto nel Nepal occidentale, in cui sono morti gli alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati nel tentativo di scalare la vetta del Panbari.