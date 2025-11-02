“Non sottovalutate la neve!”: l’appello del Soccorso Alpino dopo la strage sull’Ortles

Ieri pomeriggio una valanga, che si è staccata nella zona dell’Ortles, ha travolto e ucciso due cordate di cittadini tedeschi. Oggi Alex Barattin, componente del Soccorso Alpino e Speleologico nazionale, richiama all’attenzione e alla prudenza gli escursionisti in un videomessaggio. “Cadranno circa 25 centimetri di neve sopra ai 2400 metri nelle regioni del nord Italia, quindi facciamo attenzione alla stabilità del manto che è resa critica dallo strato sottostante – spiega – Si sono creati dei cristalli di trasformismo costruttivo che possono creare uno strato debole. Quindi, attenzione a tutte le esposizioni perché il forte cambiamento delle temperature di questi ultimi giorni può creare davvero delle situazioni insidiose. Controlliamo bene le condizioni meteo e leggiamo bene il bollettino”.