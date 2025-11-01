Oggi il World Vegan Day: la scelta alimentare diventa scienza, etica e futuro sostenibile

Il 1° novembre si celebra in tutto il mondo il World Vegan Day nata nel 1994 per iniziativa della Vegan Society nel Regno Unito. L’obiettivo è promuovere una riflessione approfondita sul modo in cui le nostre abitudini alimentari influenzano non solo la salute personale, ma anche l’ambiente e la società nel suo complesso. Negli ultimi 30 anni, il movimento vegan è cresciuto in modo esponenziale, trasformandosi da una scelta di nicchia a un fenomeno culturale e scientifico di portata globale. Oggi, si stima che oltre 80 milioni di persone nel mondo seguano una dieta completamente vegetale, mentre sempre più istituzioni, medici e scienziati riconoscono i potenziali benefici di un’alimentazione basata su frutta, verdura, legumi, cereali integrali e semi. Il Vegan Day, dunque, non è solo una ricorrenza simbolica: è un invito a ripensare il nostro rapporto con il cibo e con il pianeta, orientandolo verso modelli più etici e sostenibili.

La scienza dietro la scelta vegana

Dal punto di vista scientifico, numerosi studi confermano che una dieta ben pianificata a base di alimenti vegetali può offrire importanti benefici per la salute. La ricerca nutrizionale evidenzia un ridotto rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcune forme di tumore tra chi adotta regimi alimentari ricchi di legumi, frutta, verdura, cereali integrali, frutta secca e semi. Tutto ciò con attenzione a nutrienti chiave come vitamina B12, ferro, calcio, omega-3 e proteine.

Veganismo e ambiente: un legame sempre più stretto

Oltre agli aspetti sanitari, il veganismo si lega strettamente alle questioni ambientali e climatiche. La produzione di alimenti di origine animale è responsabile di circa il 14,5% delle emissioni globali di gas serra, secondo la FAO. Ridurre il consumo di carne e latticini significa alleggerire la pressione su suolo, acqua e biodiversità.

Etica e responsabilità nel piatto

Infine, il Vegan Day rappresenta un’occasione per riflettere anche sugli aspetti etici del nostro rapporto con gli animali e con le risorse del pianeta. Più che una moda, il veganismo si configura come una scelta consapevole, basata su dati scientifici e principi di responsabilità. Un invito, dunque, a guardare al futuro partendo da ciò che mettiamo ogni giorno nel piatto.