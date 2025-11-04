Oggi l’Italia celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

Oggi, 4 novembre 2025, l’Italia celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia del Paese e che unisce memoria, orgoglio e gratitudine verso chi ha servito e serve la Patria. Le celebrazioni ufficiali si apriranno a Roma, alle ore 09:15, con la deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria. Alla cerimonia saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, le più alte cariche dello Stato e i Vertici della Difesa. Successivamente, le commemorazioni proseguiranno ad Ancona, dove, alle ore 11:30, il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, presiederà la cerimonia militare.

Il 4 novembre ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre 1918 ed entrato in vigore il giorno successivo, che pose fine alla I Guerra Mondiale per l’Italia. Fu la data che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, completando il lungo percorso di unificazione nazionale iniziato nel Risorgimento.

Per onorare i sacrifici dei soldati caduti, il 4 novembre 1921 avvenne la tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, simbolo eterno di tutti i combattenti senza nome. Con il Regio Decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, la giornata fu proclamata Festa nazionale.

Il 4 novembre rappresenta un momento di riflessione collettiva e di riconoscenza verso tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità del Paese.