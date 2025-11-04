Roma, crollo Torre dei Conti: annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori

Il sorvolo delle Frecce Tricolori in programma oggi non avrà luogo per evitare qualsiasi possibile interferenza con le operazioni di messa in sicurezza

In occasione della cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria a Roma, non avrà luogo il consueto sorvolo delle Frecce Tricolori. La decisione è stata presa per evitare qualsiasi possibile interferenza con le operazioni di messa in sicurezza in corso nell’area di via dei Fori Imperiali, a seguito del crollo della Torre dei Conti. La cerimonia si svolgerà regolarmente secondo il programma stabilito, in un clima di raccoglimento e di omaggio ai Caduti. In una nota, il Ministero della Difesa ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’operaio Octay Stroici, vittima dell’incidente avvenuto ieri.

