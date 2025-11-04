Roma, crollo Torre dei Conti: annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori

In occasione della cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria a Roma, non avrà luogo il consueto sorvolo delle Frecce Tricolori. La decisione è stata presa per evitare qualsiasi possibile interferenza con le operazioni di messa in sicurezza in corso nell’area di via dei Fori Imperiali, a seguito del crollo della Torre dei Conti. La cerimonia si svolgerà regolarmente secondo il programma stabilito, in un clima di raccoglimento e di omaggio ai Caduti. In una nota, il Ministero della Difesa ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’operaio Octay Stroici, vittima dell’incidente avvenuto ieri.