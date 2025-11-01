Reykjavík sconvolta dal meteo: da 40 cm di neve al sole primaverile in 72 ore

Negli ultimi giorni l’Islanda ha offerto un esempio lampante della sua variabilità meteorologica. In sole 72 ore, Reykjavík è passata da una nevicata eccezionale per ottobre a una giornata quasi primaverile, con cielo terso e temperature vicine ai 10°C. Un susseguirsi di scenari rapidi che conferma la fama del Paese come “laboratorio naturale” del meteo nordico. Tre giorni fa, sulla capitale è caduta una nevicata di circa 40 cm — un valore enorme per ottobre, mese che storicamente registra al più deboli spolverate (il record mensile del 1921 era di poco oltre una quindicina di centimetri). Il giorno successivo, a neve fresca al suolo, la colonnina è scesa fino a −9°C, freddo pungente mitigato solo dall’assenza di vento.

Poi, un nuovo ribaltone: l’avvicinamento di una perturbazione atlantica ha portato vento moderato e pioggia, senza colpire direttamente la capitale, ma accelerando la fusione del manto nevoso. Oggi, scenario quasi opposto: cielo sereno, vento assente, massime prossime ai 10°C e neve ormai relegata ai cumuli compattati sul bordo delle strade, in rapida fusione.

Perché il meteo cambia così in fretta in Islanda

L’Islanda si trova dove correnti artiche e flussi atlantici interagiscono in continuazione. La vicinanza dell’oceano e la traiettoria delle depressioni extratropicali rendono possibili rapide alternanze tra nevicate, pioggia, vento e cielo sereno in archi temporali molto brevi. In autunno, questa dinamicità è spesso amplificata dal forte contrasto termico fra masse d’aria diverse.

Consigli pratici per chi viaggia: l’unica regola è la flessibilità

Vesti a strati : base termica, strato isolante e guscio impermeabile/antivento da modulare più volte nella stessa giornata.

: base termica, strato isolante e guscio impermeabile/antivento da modulare più volte nella stessa giornata. Proteggi mani e piedi : guanti e calzature impermeabili aumentano comfort e sicurezza su neve bagnata e ghiaccio.

: guanti e calzature impermeabili aumentano comfort e sicurezza su neve bagnata e ghiaccio. Pianifica “a finestra” : organizza le attività con alternative flessibili, monitorando gli aggiornamenti meteo a breve termine.

: organizza le attività con alternative flessibili, monitorando gli aggiornamenti meteo a breve termine. Non fidarti delle medie: in Islanda, tra sole e bufera, possono bastare poche ore. Prevedi sempre un piano B.

La lezione di Reykjavík: il meteo non si prevede, si affronta

Il recente passaggio da 40 cm di neve a 10°C con sole e assenza di vento dimostra che, in Islanda, la parola d’ordine è adattabilità. Nessuna guida o app, da sola, può “blindare” l’esperienza: serve buon senso, attrezzatura adeguata e disponibilità a cambiare programmi. In questo Paese il meteo è parte integrante del viaggio: va rispettato, compreso e, soprattutto, affrontato con flessibilità.