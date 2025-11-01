Sicilia, piogge abbondanti e riserve a zero: quando il cambiamento climatico diventa l’alibi della politica

Le piogge intense del 31 ottobre 2025 hanno riportato al centro il vero nodo della crisi idrica in Sicilia: non la mancanza di precipitazioni, ma l’inefficienza cronica nella gestione delle risorse idriche. In molte aree dell’isola si sono registrati accumuli pluviometrici molto elevati in poche ore, con allagamenti e criticità diffuse; eppure l’acqua è scivolata rapidamente verso il mare, senza essere trattenuta per i periodi di siccità. È il segno di un’emergenza prima di tutto amministrativa e infrastrutturale, non meteorologica.

Piogge abbondanti, acqua sprecata

La mappa degli accumuli mostra valori tra 50 e 150 mm su molte zone e oltre 200 mm in alcuni comuni del Siracusano. Volumi d’acqua significativi, capaci di ricaricare invasi e falde se il sistema fosse efficiente. Invece, come spesso accade, il territorio ha registrato allagamenti, interruzioni stradali e danni, seguiti dal consueto ritorno alla scarsità idrica. Il problema non è l’evento in sé, tipico del regime meteo mediterraneo, ma la mancanza di capacità di stoccaggio e ridistribuzione.

Non è (solo) il clima: è un fallimento gestionale

Attribuire la crisi idrica esclusivamente al cambiamento climatico è una narrazione comoda ma insufficiente. Le piogge in Sicilia ci sono, con forte irregolarità; ciò che manca è una strategia moderna di raccolta, manutenzione e uso. Le principali criticità emerse:

Invasi colmi di sedimenti e non ripristinati: bacini che non trattengono l’acqua quando arriva.

e non ripristinati: bacini che non trattengono l’acqua quando arriva. Reti idriche obsolete e ad altissima dispersione (oltre il 50% in alcune aree).

e ad altissima (oltre il 50% in alcune aree). Assenza di micro-invasi agricoli interconnessi e politiche diffuse di raccolta locale.

e politiche diffuse di raccolta locale. Governance frammentata, scarsi monitoraggi e piani non integrati tra enti.

Risultato: l’isola continua a perdere acqua utile durante gli eventi intensi, per poi affrontare razionamenti e carenze in estate.

L’abuso del “clima” come alibi

Gli eventi di pioggia estrema fanno parte della climatologia mediterranea e stanno diventando più frequenti, ma senza infrastrutture adeguate anche un acquazzone diventa un disastro annunciato. Parlare solo di clima rischia di oscurare la realtà: la Sicilia soffre soprattutto per mancata manutenzione, ritardi negli investimenti e assenza di pianificazione. In altri Paesi europei con meteo simile, piani di adattamento e modernizzazione hanno ridotto la vulnerabilità; qui, l’acqua resta un bene non gestito ma subito.

La svolta necessaria: trasformare la pioggia in riserva

Per uscire dal circolo vizioso “alluvione oggi, siccità domani” servono scelte chiare e verificabili:

Manutenzione straordinaria e dragaggio degli invasi per ripristinare la capacità di stoccaggio.

per ripristinare la capacità di stoccaggio. Rete regionale efficiente : riduzione delle perdite, telecontrollo, distrettualizzazione.

: riduzione delle perdite, telecontrollo, distrettualizzazione. Micro-invasi aziendali interconnessi e incentivi alla raccolta diffusa in agricoltura.

interconnessi e incentivi alla raccolta diffusa in agricoltura. Riutilizzo delle acque reflue trattate per usi irrigui e industriali.

per usi irrigui e industriali. Cabina di regia unica per una governance integrata della risorsa idrica.

Conclusione: la crisi è politica e amministrativa

La pioggia c’è; ciò che manca è la capacità di conservarla e distribuirla. Finché l’isola non adotterà una gestione idrica moderna, il cambiamento climatico resterà un comodo alibi e non la vera radice del problema. La sfida è chiara: trasformare l’acqua che cade in sviluppo, sicurezza e resilienza, invece di lasciarla scorrere al mare. Solo così la Sicilia potrà uscire dalla stagione degli sprechi e costruire un futuro idrico davvero sostenibile.