Uragano Melissa, dall’Ue aiuti umanitari per 5 milioni di euro

L’Unione europea ha annunciato l’invio di aiuti umanitari per un valore di cinque milioni di euro per sostenere le comunità colpite dall’uragano Melissa a Cuba, Haiti e Giamaica. Lo riportano i media locali. I materiali, acquistati con risorse del Meccanismo di Protezione Civile, saranno consegnati con voli umanitari. Francia, Lussemburgo, Belgio e Germania hanno già offerto attrezzature per la costruzione di rifugi, acqua potabile, sistemi di depurazione ed equipaggiamenti supporto energetico. La Spagna, inoltre, ha messo a disposizione un’équipe medica con ospedale da campo. I fondi saranno gestiti attraverso i partner umanitari dell’Ue già presenti sul campo.

L’uragano Melissa ha provocato oltre 60 vittime in Giamaica, Haiti, Panama e Repubblica Dominicana. A Cuba, dove oltre 700.000 persone sono state evacuate in via preventiva, non si registrano morti, ma danni significativi alle infrastrutture, soprattutto nella parte orientale dell’isola.