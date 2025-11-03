Uragano Melissa, dall’Ue aiuti umanitari per 5 milioni di euro

L'Ue invierà materiali a Cuba, Haiti e Giamaica devastate dall’uragano Melissa, che ha causato oltre 60 vittime nei Caraibi

uragano melissa danni caraibi
Foto Ansa

L’Unione europea ha annunciato l’invio di aiuti umanitari per un valore di cinque milioni di euro per sostenere le comunità colpite dall’uragano Melissa a Cuba, Haiti e Giamaica. Lo riportano i media locali. I materiali, acquistati con risorse del Meccanismo di Protezione Civile, saranno consegnati con voli umanitari. Francia, Lussemburgo, Belgio e Germania hanno già offerto attrezzature per la costruzione di rifugi, acqua potabile, sistemi di depurazione ed equipaggiamenti supporto energetico. La Spagna, inoltre, ha messo a disposizione un’équipe medica con ospedale da campo. I fondi saranno gestiti attraverso i partner umanitari dell’Ue già presenti sul campo.

L’uragano Melissa ha provocato oltre 60 vittime in Giamaica, Haiti, Panama e Repubblica Dominicana. A Cuba, dove oltre 700.000 persone sono state evacuate in via preventiva, non si registrano morti, ma danni significativi alle infrastrutture, soprattutto nella parte orientale dell’isola.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO