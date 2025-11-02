Valanga in Alto Adige: distrutte 3 famiglie tedesche

Cinque morti e tre famiglie distrutte. È questo il pesantissimo bilancio della valanga abbattutasi nel pomeriggio di ieri, sabato 1 novembre, poco sotto la Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles, in Alto Adige. Gli alpinisti, tutti originari della Germania, procedevano in due cordate e, con piccozza e ramponi, stavano risalendo un ‘canalino’ quando si è staccata una slavina di neve e ghiaccio che li ha travolti. La valanga ha travolto la prima cordata composta da Steffen W. (58 anni), da suo figlio Beat di 21 e dalla compagna di quest’ultimo, anche lei di 21 anni, Selina S.

La slavina ha poi colpito e trascinato a valle due componenti del secondo gruppo. Matthias L. di 46 anni e la figlia Freda di 17 anni, inizialmente dispersi, questa mattina sono stati recuperati senza vita dai soccorritori ai piedi del ‘canalino’. Altre due persone sono rimaste ferite e già ieri trasportate in ospedale per accertamenti.