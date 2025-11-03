Valanga in Nepal, informazioni contrastanti sugli alpinisti dispersi sullo Yalung Ri

Sono tutti nepalesi che lavorano in alta quota i quattro dispersi nella valanga che ha travolto il campo base dello Yalung Ri, costata la vita a un alpinista italiano e ad altre sei persone. Nepalesi anche i quattro feriti. Lo riporta il Kathmandu Post. Secondo la BBC, però, i morti accertati sarebbero tre – un francese e due nepalesi – mentre i dispersi sarebbero due italiani, un tedesco e un canadese. Secondo la Polizia locale, citata dalla testata nepalese, la valanga ha colpito la spedizione intorno alle 8:30. Secondo un funzionario, le vittime sarebbero, oltre all’italiano, tre alpinisti francesi (e non statunitensi come comunicato precedentemente), un canadese e due nepalesi.

Stando al racconto di un sopravvissuto, il gruppo era originariamente arrivato per scalare il Dolma Kang (6.334 metri). Prima di tentare la scalata, avevano programmato di scalare lo Yalung Ri come parte del loro programma di acclimatamento. La squadra aveva trascorso la notte nel villaggio di Na prima di dirigersi al campo base dello Yalung Ri ieri dopo un breve miglioramento delle condizioni meteorologiche.

La valle del Rolwaling era stata colpita da nevicate intense e cattive condizioni meteorologiche per diversi giorni prima della tragedia. La popolazione locale di Na era scesa a Beding per le forti nevicate.

Sopravvissuto: “vite perse per soccorsi in ritardo”

Subito dopo la valanga, gli alpinisti feriti hanno chiamato i loro compagni di squadra rimasti nel villaggio di Na per chiedere aiuto. “Tuttavia, i soccorsi non sono stati effettuati in tempo, con conseguenti gravi perdite di vite umane”, ha detto uno degli alpinisti feriti, un nepalese, parlando al Kathmandu Post dal villaggio di Na. L’uomo ha affermato di aver ripetutamente chiesto aiuto, ma di non aver ricevuto risposta per ore. “Abbiamo gridato e implorato aiuto, ma nessuno è riuscito a raggiungerci”, ha detto. “Ci avevano detto che un elicottero sarebbe arrivato dopo quattro ore, ma a quel punto molti dei nostri amici se n’erano andati”.

Ha affermato che il ritardo nei soccorsi ha causato una grave perdita di vite umane. “Se i soccorsi fossero arrivati in tempo, si sarebbero potute salvare più vite. Quattro dei nostri amici sono fuori dai contatti“, ha lamentato.

“La valanga ha travolto tutti sul pendio – ha affermato il vice sovrintendente di Polizia Gyan Kumar Mahato – Abbiamo ricevuto l’informazione in ritardo e le condizioni meteorologiche avverse hanno ritardato i soccorsi immediati. Non appena siamo stati informati ci siamo coordinati con il Ministero dell’Interno e abbiamo inviato l’esercito, la Polizia armata e la Polizia nepalese da Lamabagar – ha detto Mahato – Ma a causa delle forti nevicate e delle nuvole, gli elicotteri non hanno potuto volare e raggiungere il sito a piedi è stato estremamente difficile. La squadra è partita solo dopo che il tempo si è schiarito domenica, ma il manto nevoso è rimasto instabile. Nonostante diversi tentativi di soccorso durante il giorno, le operazioni non hanno potuto procedere perché gli elicotteri non sono riusciti a raggiungere il luogo – ha concluso Mahato – Un elicottero ha finalmente raggiunto il villaggio di Na lunedì sera e abbiamo anche dispiegato squadre di soccorso a piedi”.

Le operazioni di soccorso, ha detto infine, riprenderanno domani mattina.