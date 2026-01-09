Airbags for Humans: D-Air lab porta a Las Vegas la protezione “umanistica” che salva la vita quotidiana

D-Air lab, tech company italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni airbag avanzate per la protezione personale, partecipa all’edizione 2026 del CES – Consumer Electronics Show di Las Vegas, uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti dedicati all’innovazione tecnologica, in programma fino al 9 gennaio 2026. La presenza al CES rappresenta per D-Air lab un passaggio chiave nel percorso di evoluzione della tecnologia airbag indossabile, oggi estesa oltre il mondo sportivo verso applicazioni nella vita quotidiana, nella sicurezza sul lavoro e in ambiti di protezione personale sempre più ampi.

La partecipazione dell’azienda è il risultato del superamento del processo di selezione della Consumer Technology Association (CTA), l’ente organizzatore della manifestazione che individua a livello globale le realtà più innovative in ambito tecnologico. D-Air lab è ospitata all’interno del Padiglione Italia, curato dall’Italian Trade Agency (ITA), a conferma del riconoscimento istituzionale del percorso di ricerca e sviluppo portato avanti dall’azienda.

Fondata nel 2015 da Lino Dainese, D-Air lab nasce come laboratorio di ricerca con l’obiettivo di sviluppare la tecnologia airbag applicata direttamente al corpo umano. Il percorso dell’azienda si è costruito attraverso una serie di primati, a partire dall’introduzione della tecnologia airbag negli sport dinamici ad alto rischio – come motorsport, sci ed equitazione – contribuendo a ridefinire gli standard di protezione in contesti estremi.

Oggi quell’esperienza viene estesa oltre il mondo sportivo per aprire una nuova fase di innovazione orientata alla vita quotidiana delle persone. D-Air lab sviluppa sistemi di protezione elastici, leggeri e intelligenti, progettati per interagire con il corpo umano e offrire protezione nei momenti di maggiore vulnerabilità. L’airbag evolve così da dispositivo pensato per situazioni eccezionali a tecnologia indossabile continua, applicabile anche a contesti non estremi.

Accanto alla ricerca avanzata, l’azienda ha già avviato applicazioni concrete della propria tecnologia in ambiti diversi: dalla sicurezza sul lavoro con WorkAir, un airbag per la protezione dei lavoratori in quota, progettato e realizzato interamente in Italia per ridurre gli infortuni da caduta, fino alla protezione delle persone più fragili con FutureAge, una cintura airbag progettata per proteggere l’anca in caso di perdita di equilibrio. Soluzioni che traducono l’innovazione tecnologica in benefici tangibili per la vita quotidiana: WorkAir protegge le principali aree del corpo soggette a impatto e contribuisce in modo concreto alla riduzione del rischio di lesioni per i lavoratori impegnati in attività in quota, mentre FutureAge favorisce maggiore autonomia, sicurezza e tranquillità nella vita quotidiana delle persone anziane o con fragilità motorie, grazie anche a sistemi di allerta automatica per l’assistenza tempestiva.

La tecnologia airbag sviluppata da D-Air lab è proprietaria ed è concepita come una piattaforma adattabile a una pluralità di contesti: dalla mobilità alla protezione individuale, dalla sicurezza sul lavoro fino a scenari futuri in cui la tutela dell’essere umano diventa elemento centrale dell’innovazione tecnologica. Un approccio che consente lo sviluppo di soluzioni flessibili e integrabili, pensate per operare in contesti dinamici e complessi.

La visione dell’azienda si distingue per un approccio definito “umanistico” alla tecnologia: l’airbag non è concepito come un semplice dispositivo tecnico, ma come uno strumento che interagisce con il corpo umano per proteggerlo nei momenti di maggiore vulnerabilità. Il claim aziendale “Airbags for Humans” sintetizza questa missione, che mette la sicurezza delle persone al centro dello sviluppo tecnologico.

“I primati non sono mai stati un obiettivo, ma una conseguenza naturale della volontà di andare dove la tecnologia non era mai arrivata prima”, afferma Lino Dainese, fondatore di D-Air lab. “Prima negli sport dinamici, oggi nella vita quotidiana: la sfida è sempre la stessa, proteggere l’essere umano rispettandone movimenti, libertà e dignità“.

Il CES è anche l’occasione per presentare Aether, un giubbotto multifunzione altamente versatile a elevato contenuto tecnologico, progettato per offrire massima protezione, comfort e libertà di movimento in ogni scenario d’uso. Si tratta del sistema airbag più smart e leggero sviluppato dall’azienda, progettato per estendere la protezione airbag alle attività quotidiane a rischio di trauma.

Come spiega Alberto Piccinotti, R&D Engineer di D-Air lab:

“A Las Vegas siamo presenti con Aether, un sistema pensato per portare la protezione airbag oltre il mondo sportivo, dal lavoro alla vita quotidiana. Aether integra tre tecnologie proprietarie – ALA, RIBS e BRAIN – che garantiscono attivazione istantanea, comfort e protezione avanzata, ed è connesso all’app D-Alert per la gestione delle emergenze in tempo reale. Rappresenta l’evoluzione naturale di una tecnologia nata per lo sport e oggi applicabile a contesti diversi“.

Fondata in Italia nel 2015, D-Air lab è un laboratorio di ricerca e innovazione dedicato allo sviluppo di tecnologie airbag intelligenti per la protezione della persona. L’azienda riunisce una nuova generazione di ingegneri e ricercatori, valorizzando un patrimonio di oltre 50 anni di esperienza nel settore dei dispositivi di protezione per lo sport professionistico, trasformato in soluzioni di nuova generazione.