Airbus e Hisdesat firmano un accordo di commercializzazione per le immagini satellitari di PAZ-2

Airbus Defence and Space e Hisdesat hanno deciso di prolungare ed espandere la loro consolidata e proficua collaborazione nel mercato internazionale dell’osservazione radar della Terra, firmando un accordo per la commercializzazione di immagini e applicazioni provenienti dai futuri satelliti radar PAZ-2. L’accordo, formalizzato durante la Conferenza Spaziale Europea a Bruxelles (Belgio), estende la partnership esistente per la commercializzazione delle immagini radar del satellite PAZ in costellazione con i satelliti tedeschi TerraSAR-X / TanDEM-X, un’alleanza avviata per la prima volta nel 2018.

“Questa partnership si propone di superare i confini dell’osservazione terrestre basata su radar ad apertura sintetica (SAR) e fornire soluzioni innovative per rispondere alla crescente domanda globale, sia nel mercato militare che in quello commerciale”, ha dichiarato Eric Even, Head of Space Digital di Airbus Defence and Space.

Miguel Ángel García Primo, CEO di Hisdesat, ha sottolineato che il rafforzamento di questa alleanza commerciale “garantirà la continuità dell’eccellente lavoro svolto dal 2018 dai team di Hisdesat e Airbus” e “favorirà la diffusione delle immagini SAR – capaci di operare in qualsiasi condizione meteorologica – rispetto ad altri strumenti di osservazione terrestre”.

Guidato dal Ministero della Difesa spagnolo e da Hisdesat, PAZ-2 è uno dei programmi di osservazione della Terra più avanzati al mondo. È composto da due satelliti gemelli che andranno a sostituire l’attuale satellite PAZ, operativo dal 2018, assicurando la continuità e il potenziamento delle capacità attuali. Il programma PAZ-2 è finanziato dal Ministero dell’Industria e del Turismo spagnolo e fornirà immagini radar e servizi principalmente al Ministero della Difesa spagnolo.

Nel luglio 2025, Hisdesat ha affidato ad Airbus Defence and Space il contratto per la realizzazione di questi due nuovi satelliti. I satelliti PAZ-2 sono programmati per operare in costellazione e integreranno tecnologie avanzate in grado di fornire immagini di qualità senza precedenti, con una risoluzione migliorata fino a 10 centimetri. Aumenteranno inoltre la copertura fino a 6,7 milioni di km² al giorno per satellite, offrendo una larghezza massima della strisciata di acquisizione pari a 500 km.

Per soddisfare i requisiti delle operazioni urgenti, la missione PAZ-2 fornirà servizi affidabili quasi in tempo reale, con una latenza dall’acquisizione alla disponibilità di soli cinque minuti. Questi miglioramenti rafforzeranno le capacità di intelligence e sorveglianza per missioni di difesa e sicurezza, oltre a offrire applicazioni civili nel monitoraggio delle infrastrutture, nella gestione del rischio, nel controllo delle frontiere e nella valutazione dei disastri. L’entrata in servizio del primo dei satelliti PAZ-2 è prevista entro la metà del 2031.

Questo programma di osservazione della Terra di nuova generazione consolida la leadership dell’industria spaziale spagnola, con una partecipazione nazionale del 65% sotto la direzione di Airbus Defence and Space, che agisce in qualità di contraente principale per il segmento spaziale.