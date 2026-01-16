Airbus, la Francia ordina il sistema aereo senza equipaggio Vsr700

La direzione generale degli armamenti francese ha assegnato un contratto ad Airbus Helicopters e Naval Group per la produzione di sei sistemi aerei senza equipaggio Vsr700. I Vsr700 saranno operati dalla Marina francese a partire dal 2028. Si tratta di un sistema aereo senza equipaggio a doppio uso, basato sull’elicottero pilotato Cabri G2 di Hélicoptères Guimbal. Il Vsr700 e il suo sistema di missione sono stati ampiamente testati sia a terra che in mare. Spesso utilizzato in complemento a un elicottero pilotato, il Vsr700 può essere impiegato per estendere le capacità di raccolta di informazioni di un’unità navale e per svolgere missioni di sorveglianza di lunga durata.

“I nostri team sono concentrati sull’obiettivo di mettere a disposizione della Marina francese uno strumento affidabile e ad alte prestazioni, in grado di rafforzare la sovranità e il successo delle missioni – dichiara Bruno Even, Ceo di Airbus Helicopters – Per garantire il successo di questa nuova fase, abbiamo implementato un nuovo assetto industriale specificamente progettato per la produzione in serie. Questa struttura ci consente di adattarci alle specificità del mercato dei sistemi aerei senza equipaggio e di crescere in modo efficiente, mantenendo al contempo i più alti standard di sicurezza aeronautica e prestazioni”.

I dettagli sul Vsr700

Il Vsr700 può essere equipaggiato con una varietà di sensori a lungo raggio e ad alte prestazioni. Sebbene sarà impiegato in configurazione ISR dalla Marina francese, è un sistema aereo senza equipaggio multiruolo, adatto a una vasta gamma di missioni, tra cui logistica e ricognizione armata, sia in ambito marittimo che terrestre. Può inoltre essere utilizzato per missioni civili, come il contrasto agli incendi e gli interventi in caso di calamità naturali. Airbus ha inoltre dimostrato la capacità del Vsr700 di operare in team con elicotteri pilotati, grazie alla soluzione HTeaming.