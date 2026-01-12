Airbus si aggiudica il contratto Eutelsat per 340 ulteriori satelliti OneWeb in orbita bassa

Airbus Defence and Space si è aggiudicata un contratto con Eutelsat per la costruzione di 340 ulteriori satelliti OneWeb in orbita bassa (LEO). Insieme al precedente lotto di 100 satelliti ordinato nel dicembre 2024, il numero totale di satelliti commissionati da Eutelsat sale a 440. Questi nuovi satelliti garantiranno la continuità operativa della costellazione OneWeb. I satelliti saranno prodotti presso lo stabilimento di Airbus Defence and Space a Tolosa, su una nuova linea di produzione recentemente installata, con consegne previste a partire dalla fine del 2026. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la sovranità europea.

La rete satellitare OneWeb in orbita bassa (LEO) di Eutelsat fornisce connettività globale ad alta velocità e bassa latenza. Con oltre 600 satelliti operativi distribuiti su 12 piani orbitali sincronizzati a 1.200 km dalla Terra, la costellazione porta internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta. La disponibilità di questi nuovi satelliti assicurerà la piena continuità operativa per i clienti della costellazione, sostituendo progressivamente i primi lotti giunti al termine della vita operativa.

Inoltre, integreranno aggiornamenti tecnologici tra cui canalizzatori digitali avanzati, che consentono capacità di elaborazione a bordo potenziate, oltre a maggiore efficienza e flessibilità. Saranno dotati di un’architettura ottimizzata progettata per massimizzare le prestazioni operative nel lungo periodo. Con questi nuovi satelliti, Eutelsat valuterà anche nuove opportunità di business, in particolare grazie alla capacità di imbarco per carichi utili ospitati.

Le dichiarazioni

“Questo nuovo contratto da parte di Eutelsat rappresenta un riconoscimento della nostra competenza nella progettazione e produzione di satelliti LEO. Airbus è un partner e fornitore chiave di Eutelsat da oltre 30 anni, e questo contratto consolida ulteriormente il nostro importante rapporto”, ha dichiarato Alain Fauré, Head of Space Systems in Airbus.

“Siamo lieti di affidarci al nostro partner di lunga data, Airbus, per l’acquisto di questi nuovi satelliti. Garantiranno la continuità del servizio per il crescente numero di nostri clienti e partner di distribuzione che beneficiano delle prestazioni senza eguali della nostra capacità LEO, onnipresente e a bassa latenza, consentendoci di proseguire nel nostro percorso di crescita”, ha dichiarato Jean-François Fallacher, Chief Executive Officer di Eutelsat.