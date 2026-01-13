Al via il ciclo “Educazione alla salute” dell’Accademia di Medicina di Torino

Mercoledì 25 febbraio dalle 15 alle 17 l’Accademia di Medicina di Torino terrà il primo incontro di formazione per i docenti in un ciclo di quattro incontri di “Educazione alla salute” organizzato in collaborazione con il Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino. Interverrà Giancarlo Isaia, Presidente dell’Accademia di Medicina, sul tema “Adolescenza e stili di vita”. Seguiranno gli incontri del 4 marzo, su “Alcool e sistema nervoso centrale” con Alessandro Mauro, Professore di Neurologia, Università di Torino e Paola Rocca, Professore Ordinario di Psichiatria, Università di Torino e dell’11 marzo sulle “Malattie sessualmente trasmesse” con Elsa Viora, Presidente SIGO (Società Italiana Ginecologia Ostetricia). Concluderà il corso il 18 marzo Caterina Bucca, professore di Malattie dell’Apparato respiratorio, Università di Torino con una conferenza su “Fumo e danno respiratorio negli adolescenti”.

Il corso è pensato per approfondire il ruolo di docenti referenti per l’educazione alla salute, per docenti di materie scientifiche in generale, per tutti quanti hanno a cuore una strategia complessiva di promozione alla salute. Si potrà seguire il corso di otto ore complessive accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino).