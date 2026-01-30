Allerta “Ciclone Bomba” negli USA: la East Coast si prepara ad una tempesta estrema

L’inverno ha stretto la costa orientale degli Stati Uniti in una morsa brutale che non accenna ad allentarsi, prefigurando un fine settimana di estrema criticità meteorologica caratterizzato da un fenomeno tanto raro quanto violento: una “ciclogenesi esplosiva“, o “bomb cyclone“, “ciclone bomba“. Questo evento atmosferico, la versione invernale di un uragano a causa della rapidissima caduta della pressione atmosferica, sta prendendo forma al largo delle Caroline, alimentato dallo scontro termico tra una massa d’aria artica proveniente dal cuore del continente e le acque insolitamente calde della Corrente del Golfo. Le previsioni indicano che, a partire dalla notte di venerdì ora locale, il sistema temporalesco potrebbe scaricare oltre 15 cm di neve In Carolina del Nord e del Sud, nella Georgia settentrionale e nella Virginia meridionale, creando condizioni di white-out e visibilità nulla che minacciano di bloccare ogni tipo di trasporto. La traiettoria precisa rimane l’incognita principale per i meteorologi della NOAA e del National Weather Service: uno spostamento di soli 80 km verso Est o verso Ovest del centro della tempesta deciderà se metropoli come Washington, Philadelphia, New York e Boston verranno sepolte sotto una coltre di neve record o se riceveranno solo un colpo di striscio. Tuttavia, anche se il nucleo nevoso dovesse restare al largo, i venti sferzanti con raffiche fino a 65 km/h e temperature percepite ben al di sotto dello zero renderanno il weekend proibitivo per gran parte della popolazione, trasformando il panorama urbano in un deserto di ghiaccio e vento.

La dinamica del Ciclone Bomba: un uragano di neve

Il termine tecnico per descrivere ciò che sta accadendo è “ciclogenesi esplosiva“. Questo processo si verifica quando la pressione centrale di una tempesta scende vertiginosamente in meno di 24 ore, conferendo al sistema una potenza distruttiva. A differenza della perturbazione precedente, che era caratterizzata da aria umida del Pacifico e scarsi venti, questa nuova tempesta sarà definita da correnti impetuose. Secondo Peter Mullinax, meteorologo della NOAA, la tempesta è destinata a diventare un “classico nor’easter“, attingendo energia dal calore dell’Oceano Atlantico per poi risalire la costa.

Il rischio principale non è solo l’accumulo nevoso, ma la combinazione di neve e vento che può generare cumuli massicci, capaci di seppellire auto e rendere le strade impraticabili per giorni. Ryan Maue, ex scienziato capo della NOAA, ha definito la situazione per il Mid-Atlantic e il Nord-Est come uno scenario “boom or bust“: o la tempesta colpirà in pieno con effetti catastrofici lungo il corridoio della I-95, o scivolerà innocuamente verso il mare aperto, lasciando dietro di sé solo freddo pungente e raffiche di vento.

Il gelo scende ai tropici: Florida in allerta

Mentre il Nord/Est si prepara alle pale e ai generatori di emergenza, l‘aria gelida spinta dalla tempesta si sposterà verso Sud, penetrando in profondità nella penisola della Florida. Le previsioni per Orlando indicano temperature minime sotto lo zero, una rarità per la regione, mentre città iconiche come Miami e Key West vedranno il termometro scendere a livelli prossimi ai record storici tra domenica e lunedì.

Questa ondata di freddo estremo non rappresenta solo un disagio per i turisti, ma una vera e propria minaccia economica. L’industria agricola della Florida, in particolare i coltivatori di agrumi e fragole, è in stato di massima allerta per possibili danni da gelo che potrebbero devastare i raccolti stagionali. “Stiamo entrando in un periodo di freddo brutale“, ha avvertito Maue, sottolineando come la stabilità di questo pattern meteorologico non prometta una tregua immediata.

Febbraio sotto la neve: il lungo termine

Le cattive notizie non finiscono con il passaggio di questo weekend. I modelli a lungo raggio suggeriscono che il corridoio orientale degli Stati Uniti rimarrà bloccato in un pattern di correnti artiche discendenti e aria umida risalente dall’Atlantico almeno fino alla prima settimana di febbraio. Louis Uccellini, ex direttore del National Weather Service, ha osservato che le tempeste di neve sulla costa orientale tendono a presentarsi in gruppo: quando il sistema atmosferico si sblocca in questa configurazione, le perturbazioni si susseguono a breve distanza l’una dall’altra.