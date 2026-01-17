Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “la tempesta Harry si avvicina, da domani burrasca e temporali in 3 regioni”

Allerta Meteo per “l’approssimarsi della tempesta denominata Harry“, che determinerà “precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale“, “frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 17 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo per la tempesta Harry: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 17/01/26. In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry: si prevedono, dalla mattina di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, con particolare riferimento al settore ionico, e sulla Sicilia orientale; i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre, venti forti con raffiche di burrasca forte: da Nord, dalle prime ore di domani , domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani , lunedì 19 gennaio 2026, sulla Liguria centroccidentale;

da Sud-Est, dalla serata di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026 su Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte".

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

