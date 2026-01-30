Allerta Meteo arancione in Sardegna: domani scuole chiuse a Cagliari

Scatta l’allerta meteo arancione nel sud Sardegna per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, e il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (limitatamente all’attività didattica), di parchi, aree verdi, asili nido e cimiteri. Inoltre, il parcheggio della piscina comunale di Terramaini – fa sapere l’amministrazione comunale – sarà interamente riservato ai veicoli dei residenti nelle zone soggette ad allagamenti, del territorio della Municipalità di Pirri. Disposizioni dettate dal Centro operativo comunale (Coc), convocato e presieduto dal sindaco in considerazione dell’allerta meteo di codice arancione comunicata dalla Protezione Civile regionale. Rafforzate anche le misure a sostegno dei senza fissa dimora. I cittadini sono invitati a limitare al massimo gli spostamenti.

Il provvedimento – spiega Zedda – ha carattere precauzionale ed è legato alla condizione dei suoli, causata dalle allerte meteorologiche precedenti, che potrebbero determinare situazioni di rischio per la popolazione e per viabilità, in relazione agli spostamenti da e verso Cagliari.

