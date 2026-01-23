Allerta Meteo Campania: a mezzanotte scatta il codice giallo per temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele). Si prevedono precipitazioni locali, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

