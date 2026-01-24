Allerta Meteo Campania: il maltempo si estende, piogge e temporali in arrivo

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore ed esteso all’intera fascia costiera l’avviso di allerta meteo codice giallo attualmente in vigore. Nella giornata di domani la perturbazione si allargherà ad una area più ampia del territorio includendo anche zone che non sono interessate nella giornata odierna. Dalle 23.59, oltre alla Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e alla Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), saranno incluse nell’allerta Gialla anche la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni locali o sparse, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

