Allerta Meteo Campania: piogge intense sulla regione, prorogato codice giallo

La Campania è interessata in queste ore da precipitazioni particolarmente intense. La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo codice giallo per piogge e temporali, attualmente in vigore, fino alle ore 20 di domani, giovedì 29 gennaio, con esclusione delle zone Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Al momento non si sono verificate situazioni che abbiano richiesto l’intervento della protezione civile regionale. L’allerta riguarda piogge e temporali che a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di domani, potrebbero ancora rivelarsi intense, ma anche la possibilità di fenomeni come frane, smottamenti e caduta massi che si potrebbero verificare nonostante l’assenza di nuove precipitazioni per il “rischio residuo” dovuto alle piogge di queste ore. Termina invece alla mezzanotte l’allerta meteo per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate.

