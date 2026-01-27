Allerta Meteo Campania: temporali, venti forti e mareggiate

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali e una allerta meteo per venti forti sudoccidentali con raffiche e conseguente mare agitato valide su tutta la Campania dalle 23:59 di oggi martedì 27 gennaio alle 23:59 di domani, mercoledì 28 gennaio. Si prevedono, in dettaglio, precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco che, a scala locale potrebbero essere intense. Venti localmente forti sudoccidentali con possibili raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

A questo quadro meteo è connesso un rischio idrogeologico da temporali: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di mantenere attivi i Centri operativi comunali Coc e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Inoltre c’è l’invito a monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

